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بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية لتولي منصب رئيس الوزراء

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 15.01.2020 20:18
آخر تحديث في 16.01.2020 02:41
بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية لتولي منصب رئيس الوزراء

رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيان للمكتب الإعلامي للكرملين، أن بوتين أجرى "لقاء عمل" مع ميشوستين و"اقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة".

وأضاف الكرملين أن بوتين، وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على المقترح، "أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما".

ويترأس ميشوستين (53 عاما) هيئة الضرائب الفدرالية منذ أبريل/نيسان 2010، ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، استقالة الحكومة بكامل قوامها.

وخلال لقاء جمعه مع الرئيس بوتين، الأربعاء، أوضح مدفيديف أن الحكومة قررت تقديم استقالتها على خلفية مقترحات طرحها بوتين في رسالته السنوية إلى البرلمان بإدخال تعديلات على الدستور الروسي، من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات مهمة في التوازن بين فروع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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