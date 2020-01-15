نائب ألماني من أصول إفريقية يتعرض لهجوم مسلح من قبل مجهولين

تعرض النائب الألماني في الحزب الديمقراطي الاجتماعي من أصول إفريقية، كارامبا ديابي، الأربعاء، لهجوم مسلح على مكتبه من قبل مجهولين في مدينة هال الألمانية.

وأوضح ديابي، في تصريح عبر حسابه بتويتر، أن الهجوم أدى إلى اختراق الرصاص لأحد نوافذ المكتب.

وأشار إلى أن الشرطة بدأت بالتحقيقات حول الحادث.

بدوره، ندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالهجوم، قائلا "أمر لا يصدق.. مثير للاشمئزاز وجبان".

وأضاف ماس، "سنواصل الوقوف إلى جانبكم من أجل الديمقراطية والتسامح والحرية".

الجدير بالذكر، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت ألمانيا العديد من الهجمات على السياسيين وأولئك الذين يعملون لصالح المجتمع.

والأسبوع الماضي، استقال أحد رؤساء بلدية استورف بولاية سكسونيا السفلى، على خلفية الهجمات اليمينية المتطرفة.