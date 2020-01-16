ألمانيا.. الحكم بالسجن 3 سنوات على إرهابي ينتمي لمنظمة بي كا كا

حكمت المحكمة العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية، الأربعاء، بالسجن 3 سنوات على إرهابي ينتمي لمنظمة "بي كا كا" الانفصالية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية عن مصادر قضائية أن المحكمة العليا قضت على شخص يبلغ من العمر 63 عاما، بالسجن بجريمة "الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي".

وأشارت المصادر إلى أن الإرهابي تولى مهمة ما يسمى بالمسؤول عن منطقة فريبورغ بين يوليو/ تموز 2016 إلى 2018 لدى منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأوضحت أن الرجل المدان مارس أنشطة جمع التبرعات للمنظمة الإرهابية.

كما طالبت المحكمة بمصادرة الأموال التي جمعها المجرم.

يشار إلى أن الشرطة الألمانية أوقفت الإرهابي في يونيو/ حزيران 2018.