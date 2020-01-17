بوتين يشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا في برلين الأحد المقبل

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا، المقرر انعقاده الأحد، في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الكرملين قوله في بيان: "يتوقع تبادل الآراء حول سبل حل الأزمة الليبية، بما في ذلك الوقف العاجل للأعمال القتالية في (البلاد)، والمصالحة بين الأطراف المتحاربة وإطلاق حوار سياسي واسع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أنه "سيتم تسجيل الاتفاقيات الرئيسية في الوثيقة الختامية للمؤتمر".

كما يشارك في المؤتمر من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي توقع أن تكون "المحادثات صعبة"، ووصف العلاقات بين الأطراف المتحاربة بليبيا بأنها "متوترة جدا".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.