حزب بلجيكي يفصل عمدة منطقة بالعاصمة لاستقباله وفدا تركيا

أعلن الحزب الاشتراكي البلجيكي فصل عمدة منطقة "سان-جوسيه-تان-نودي" بالعاصمة بروكسل، "أمير قير" صاحب الأصول التركية، من الحزب لاستقباله وفدا تركيا.

وذكر بيان صادر عن الحزب الاشتراكي السبت، أن اللجنة التأديبية للحزب عقدت الجمعة اجتماعا وقررت فصل "قير" من الحزب.

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، أجرى وفد تركي يضم رؤساء 6 بلديات من أحزاب مختلفة زيارة إلى مؤسسات أوروبية في العاصمة بروكسل.

وطلب الوفد التركي، الذي يضم نائبين برلمانيين من حزب "الحركة القومية" اللقاء بـ"قير"، والذي بدوره استجاب لطلبهم واستقبلهم في مركز البلدية.

وعقب استقباله الوفد الذي يضم نائبين عن "الحركة القومية" أيضا، نشرت وسائل إعلام بلجيكية تقارير تتهم "قير" باستضافته "يمينيين متطرفين".

وأّحيل "قير" إلى اللجنة التأديبية للحزب والتي قررت فصله من الحزب.

ونشرت حاسابات في مواقع التواصل الاجتماعي رسائل تتضمن تهديدات بقتل "قير".

وفي تعليقه على قرار فصله، أعرب "قير" في بيان صادر عنه على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عن خيبة أمله البالغة جراء فصله من الحزب.

وقال: "أشعر بخيبة أمل شديدة حيال حزبي، أنا متمسك بشدة بأفكاري اليسارية".

وعبر عن احترامه لقرار الحزب مؤكدا أنه ضحى بحياته من أجل مكافحة اليمين المتطرف.