احتجاجات في سويسرا تستبق انطلاق أعمال منتدى دافوس العالمي

شهدت، مدينة دافوس السويسرية، الاثنين، احتجاجات ضد شركات عالمية أعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي، قبيل يوم من انطلاق القمة الدولية.

ونظم ناشطون جاؤوا من مختلف المدن السويسرية، تظاهرات على بعد 20 كيلومترا من مدينة دافوس، محملين شركات عالمية أعضاء في المنتدى مسؤولية التغيير المناخي.

وهتف المتظاهرين بشعارات ضد الشركات، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال ديبورا بوغمان، أحد الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاج بزي الكوالا، الذي أصبح رمزا لأستراليا في الآونة الأخيرة، لمراسل الأناضول "أنا هنا اليوم لأقول إن المنتدى الاقتصادي العالمي قد دمر كوكبنا، بدلاً من الحفاظ عليه وتحسينه".

وتابع: "المنتدى الاقتصادي العالمي هدفه جعل العالم أفضل لكنه يفعل عكس ذلك تماماً".

وأكد أن التظاهرات ستتواصل غداً (الثلاثاء) مع انطلاق القمة الدولية في دافوس.

وتشهد المنطقة انتشارا مكثفا للجنود والشرطة في المباني العالية والطرق البرية والسكك الحديدية المرتبطة بمدينة دافوس، حيث يتم التحقق من هويات الناس في العديد من النقاط في المدينة.

وتقام القمة خلال الفترة 21-24 يناير/كانون الثاني الجاري، بمشاركة 3 آلاف رجل أعمال وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني من 117 دولة.

ومن الجانب التركي من المتوقع مشاركة وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس البنك المركزي مراد أويصال.

من بين المشاركين في القمة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

كما سيشارك في القمة رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز، ونظيره الباكستاني عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وغيرهم