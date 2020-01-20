بريطانيا تقترح نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا

اقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نشر قوات حفظ سلام دولية في ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

جاء ذلك خلال مشاركته، الأحد، في مؤتمر برلين حول ليبيا الذي دعت إليه ألمانيا، وشاركت فيه 11 دولة بجانب منظمات دولية.

وقال جونسون: "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار، فنحن قادرون على إرسال خبراء لمراقبة وقف إطلاق النار هذا".

ويجري حاليا النظر في إمكانيه قيام قوة دولية، بينها قوات بريطانية وقوات أوروبية أخرى، بمراقبة وقف إطلاق النار الليبي المقترح وربما فرض حظر على نقل الأسلحة إلى ليبيا بعد مؤتمر برلين.

وفي وقت سابق الأحد، أكد كل من وزيري دفاع إيطاليا وألمانيا استعداد بلادهما لإرسال قوات، ولكن بموجب تفويض صريح من الأمم المتحدة، حسب المصدر ذاته.

يشار أن بريطانيا وفرنسا، كانتا من أوائل الدول التي سارعت للتدخل في ليبيا عقب اندلاع الثورة الليبية في 2011.

وانعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، و4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.