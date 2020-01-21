إعصار "غلوريا" يقطع الكهرباء عن ألف منزل جنوب فرنسا

تسبب إعصار "غلوريا" الذي ضرب منطقة البرانيس الشرقية جنوبي فرنسا، بانقطاع التيار الكهربائي عن ألف منزل.

وأوضحت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، أن الإعصار المدمّر الذي ضرب إسبانيا قبل يومين وصل منطقة البرانيس الشرقية (أو البيرينيه الشرقية) التابعة للمنطقة الجنوبية من فرنسا، متسبباً بانقطاع الكهرباء عن ألف منزل.

وأضافت أن "غلوريا" تسببت في هبوب عواصف ثلجية أغلقت العديد من الطرق في مختلف المقاطعات الفرنسية، كما تم قطع الطريق السريع الرابط بين فرنسا وإسبانيا.

وأشارت إلى أنّه من المتوقع استمرار تساقط الثلوج في المنطقة لبضعة أيام أخرى.

وتسبب إعصار "غلوريا" في مصرع شخصين في إسبانيا، فيما رفعت سلطات هذا البلد حالة التأهب في 33 مدينة خلال اليومين الماضيين.