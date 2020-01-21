الأمن الفرنسي يوقف 7 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي

أعلنت قوات الأمن الفرنسية الاثنين أنها اعتقلت سبعة رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا ويستعدون بعدها للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، كما ذكرت مصادر مقربة من الملف.

وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية على الرجال السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة.

وكان عدد من الرجال على قائمة الأشخاص الذين يشكلون خطرا أمنيا بسبب علاقاتهم بمتطرفين إسلاميين، بحسب أحد المصادر.

وتتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار إلى الشرق الأوسط.

وفرنسا في حالة تأهب منذ بدأت موجة الهجمات الإرهابية في عام 2015 وأدت الى مقتل أكثر من 250 شخصا.

وغادر عشرات الفرنسيين بلادهم للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق وتشكيل "الخلافة" المزعومة.

وجميع المعتقلين، كان بعضهم مسجلاً في الملف S (لأمن الدولة)، كانوا قيد المراقبة بسبب انتمائهم إلى الحركة الإسلامية المتطرفة، وفقًا ما صرح به مصدر مقرب من التحقيق لراديو أوروبا 1.

ولم يقدم المحتجزون، وهم من مواليد بين 1981 و1991، أي تفاصيل عن مشروعهم الإرهابي. فيما ستعمل الشرطة على تحديد دوافع المعتقلين.