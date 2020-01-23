ستولتنبرغ: علينا إدراك أهمية عضوية تركيا في "الناتو"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن لعضوية تركيا في الحلف أهمية كبيرة لعدة أسباب، داعياً إلى إدراك هذه الأهمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة بعنوان "مستقبل الناتو"، على هامش منتدى دافوس الدولية في سويسرا.

الجلسة التي شارك فيها أيضاً، وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، ناقش ستولتنبرغ شراء أنقرة منظومة "إس 400" الدفاعية من روسيا، واستعدادات "الناتو" ضد التهديدات السيبرانية.

وأضاف ستولتنبرغ أنه يواصل مباحثاته مع الرئيس التركي والأمريكي وتشاوش أوغلو، فيما يخص المقترح المتعلق بإنشاء لجنة عمل مشتركة لدراسة المخاوف إزاء شراء أنقرة "إس 400".

وأعرب عن استعداده "لفعل كل شيء من أجل حل هذه المشكلة."

وأشار إلى أن عضوية تركيا في "ناتو"، هامة جداً لعدة أسباب، مضيفاً: "تركيا التي تساهم في رؤية وعمليات الناتو، لعبت دوراً هاماً أيضاً في النجاحات التي حققناها في مكافحة تنظيم داعش".

وأفاد بأن الحلف استخدم البنية التحتية والقواعد التركية في عملياته ضد "داعش"، مردفاً: "علينا إدراك أهمية عضوية تركيا لدى الناتو."

والثلاثاء الماضي، انطلقت أعمال دافوس، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

و"منتدى دافوس" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.