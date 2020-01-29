تشاوش أوغلو يصف قرار القضاء البلجيكي بشأن إرهابيي "بي كا كا" بأنها سياسية وإيديولوجية

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار عدم محاكمة عناصر "بي كا كا" الإرهابية ومؤسسات ذات صلة بها، بأنها سياسية وإيديولوجية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، الأربعاء، علق فيها على مصادقة المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا ومؤسسة بينهم قيادات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال تشاوش أوغلو إن قرار المحكمة العليا البلجيكية بشأن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، ليس له علاقة بالقانون لا من قريب ولا من بعيد.

وأردف قائلا: "الذين يحاولون إعطاءنا دروسا في القانون، اتخذوا هذا القرار بدافع الخوف، وهذا القرار يعبّر عن نفاقهم".

وأكد أن مثل هذه القرارات الإيديولوجية، لن تعيق كفاح تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

والثلاثاء، صادقت المحكمة العليا البلجيكية على قرار غرفة الاتهام البلجيكية، القاضي بعدم إمكانية محاكمة 36 شخصًا ومؤسسة بينهم قيادات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية في "قضية أريادنا".

من جانبه، شدد وزير الخارجية البلجيكي على أن موقف بلاده من تنظيم بي كا كا لم يتغير ولا لبس فيه وأن بلجيكا تعتبره "تنظيماً إرهابياً".

وأكد أن قرار المحكمة لا يعني بحال من الأحوال أن عناصر بي كا كا الإرهابي لن تمم ملاحقتهم بعد الآن "بل يمكن فعل ذلك في أي وقت لمحاسبتهم على الجرائم وغيرها من المخالفات التي ارتكبوها".

وفي مارس 2019، قرر القضاء البلجيكي عدم إمكانية محاكمة أكثر من 30 شخصًا ومؤسسة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، بينهم قيادات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا.

وجاء في القرار أنه "لا يمكن محاكمة 36 شخصًا ومؤسسة، بينهم قيادات بي كا كا في أوروبا، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، وأن بي كا كا طرف اشتباك غير دولي، وبالتالي فإن المحاكم البلجيكية ليس لديها صلاحية النظر في القضية".