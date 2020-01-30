احتجاز سفينة سياحية ضخمة في إيطاليا للاشتباه بوجود حالات كورونا الجديد فيها

قامت السلطات الإيطالية، الخميس، باحتجاز سفينة سياحية على متنها 7 ألاف شخص بينهم صينيان، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا الجديد على متنها.

وقال متحدث باسم شركة "كوستا للرحلات البحرية"، وهي شركة إيطالية تعد من أهم الشركات البحرية للسياحة، إنه "تم إرسال 3 أطباء لفحص الركاب بناء على إخطار من وزارة الصحة"، حسبما نقلت القناة الفرنسية "إل سي أي".

وأضاف المتحدث ـ لم تتم تسميتهـ أن إخطار الوزارة "جاء على خلفية الاشتباه في حمل شخصين للفيروس".

من جهتها، ذكرت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن السلطات الإيطالية تشتبه في حالة صينيين اثنين.

ونقلت عن المتحدث باسم الشركة السياحية قوله إن "زوجين صينيين وصلا إلى إيطاليا في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وصعدا إلى متن السفينة من ميناء سافونا".

وأضاف أن الزوجين لوحظ عليهما فيما بعد بعض "أعراض الحمى وصعوبات التنفس".

وتوجهت السفينة وعلى متنها الزوجين الصينيين هذا الأسبوع إلى فرنسا، وموانئ برشلونة وبالما ومايوركا الإسبانية، قبل أن ترسو مجددا صباح اليوم في ميناء سيفيتافيتشيا، شمالي روما.