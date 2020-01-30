البرلمان الأوروبي يفرض عقوبات تأديبية على نائب يوناني مزق العلم التركي

فرض رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، الخميس، عقوبات تأديبية على النائب اليوناني يوانيس لاغوس، الذي قام بتمزيق العلم التركي خلال جلسة للبرلمان.

وأوضحت نائبة المتحدث باسم البرلمان الأوروبي دلفينا كولارد، أن رئيس البرلمان ديفيد ساسولي، فرض عقوبات تأديبية بحق النائب اليوناني لاغوس لتمزيقه العلم التركي، وفقاً للمادة الـ 176 من قواعد العقوبات في البرلمان الأوروبي.

وأضافت أن ساسولي، أبلغ النائب اليوناني كتابياً بالعقوبات المفروضة عليه بعد الحادث.

وأشارت كولارد، أن العقوبات تشمل "الإدانة"، و"تعليق صلاحيات النائب من يومين إلى 30 يوماً"، و"سحب حقوق التصويت في الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي"، و"تعليق الأنشطة البرلمانية لفترة من الزمن".

وفي وقت سابق الخميس، انتقد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تصرف البرلماني اليوناني، قائلاً في تغريدة له "هذه العقلية العنصرية أفضل من يدرك كيف كسرنا الأيادي التي طالت علمنا وقذفنا بها في البحر. على أولاد أوروبا اللامبالين والعنصريين أن يلزموا حدودهم."

وفي نفس اليوم، مزّق النائب اليوناني لدى البرلمان الأوروبي، يوانيس لاغوس، العلم التركي خلال جلسة حول "الوضع الإنساني في الجزر اليونانية" ببحر إيجة.

وزعم البرلماني اليوناني أن المهاجرين الذين يصلون إلى جزر بلاده، يعتدون على السكان المحليين، متهما في الوقت ذاته، تركيا بفعل كل ما بدا لها.