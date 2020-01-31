إيطاليا.. تسجيل أول إصابتين بـكورونا وإعلان حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الإيطالية، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر إثر تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

ويأتي قرار الحكومة خلال اجتماع جرى برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، من أجل القدرة على القيام بمكافحة فاعلة ضد الفيروس.

وخصصت الحكومة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ 5 مليارات يورو لمكافحة الفيروس.

وذكرت صحف إيطالية، أن الإصابتين تم رصدهما في سائحين صينيين وصلا مدينة ميلانو في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقاما بجولة في مدينة بارما والمدن المحيطة بها قبل القدوم إلى العاصمة روما.

وأشارت الصحف إلى أن السلطات تحاول الوصول إلى جميع الأشخاص الذين التقوا السائحين الصينيين خلال فترة وجودهما في إيطاليا.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، تسجيل البلاد أول حالتين إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إنه "تأكد لدينا إصابة حالتين بفيروس كورونا"، مشيرًا إلى الفحوصات التي أجريت على سائحين قدما من الصين أكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

والخميس، دعا مايك ريان، رئيس برنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، العالم بأسره إلى التأهب لمحاربة فيروس "كورونا".

وفيروس "كورونا الجديد" ظهر في سوق بمدينة ووهان الصينية (وسط)، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لينتشر في العديد من دول العالم. ليتسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.