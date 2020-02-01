بريكست يدخل حيز التنفيذ رسمياً ليلة الجمعة

بدخول ليل الجمعة، خرجت المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية الفاعلة.

فقد دخل بريكست بعدما أرجئ ثلاث مرات، حيّز التنفيذ في الساعة 23,00 بتوقيتي لندن وغرينيتش والساعة صفر من فجر السبت بتوقيت بروكسل.

كما يأتي خروج بريطانيا بعد 3 أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجري عام 2016.

والأربعاء، صادق البرلمان الأوروبي على اتفاق الخروج بريطاني بأغلبية الأصوات.



وبهذه المناسبة ألقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا وجهه إلى الأمة قال فيه إن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ليس النهاية بل بداية فصل جديد من مسيرة بلاده الكبرى.

وشدد على أنه "أيا تكن العقبات على الطريق أنا أعلم أننا سننجح"، مؤكدًا أن "الأهم هذه الليلة هو أن نقول إنها ليست النهاية بل البداية، إنها لحظة بزوغ الفجر وبدء فصل جديد من مسيرتنا الوطنية الكبرى".

وأكد جونسون على أن بريكست سيشكل "نجاحا باهرا"، وذلك في وقت تستعد فيه بلاده لبدء مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتهما التجارية المستقبلية.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني "نريد أن تكون هذه بداية عهد جديد من التعاون الودي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا المفعمة بالطاقة".

وتبدأ في وقت لاحق اليوم السبت مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري تبقى بريطانيا خلالها ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.

ويتوقع أن تشهد العاصمة البريطانية مظاهر احتفال ضخمة من مؤيدي البريكست في ساحة البرلمان، في حين ينظم مناهضو الخروج من الاتحاد مظاهرات أمام مقر الحكومة.

وسبق أن أنزل علم بريطانيا من مقر المجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل ومقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية إيذانا بقرب خروجها من الاتحاد، فيما غادر نواب بريطانيون عدة مناهضون للمنظومة الأوروبية البرلمان الأوروبي في بروكسل صبيحة اليوم التاريخي.