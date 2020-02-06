باستضافته مطلوبين على النشرة الحمراء.. البرلمان الأوروبي يتحول لمنصة للترويج لـبي كا كا الإرهابية

تحول البرلمان الأوروبي إلى منبر للترويج لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، من خلال استضافته قيادات المنظمة المدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا.

وبعد أيام من فضيحة تمزيق نائب يوناني لعلم تركيا، نظم البرلمان الأوروبي، الأربعاء، ما يسمى "المؤتمر الكردي" بنسخته الـ16، تحت اسم "الاتحاد الأوروبي، تركيا، الشرق الأوسط والأكراد".

وشاركت قيادة منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا بالفعالية التي تحولت إلى منبر للدعاية للمنظمة، ومن بين المشاركين فيها "آدم أوزون" و"رمزي قرطال" و"زبير أيدار"، وجميعهم مدرجين على النشرة الحمراء للمطلوبين في تركيا.

وخلال الفعالية أشاد نواب بالبرلمان الأوروبي بالمنظمة الانفصالية، وقاموا بكيل التهديدات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وزعم النواب أن تركيا ارتكبت جرائم حرب في شمال شرق سوريا، وأن مساعي تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" (الامتداد السوري لمنظمة بي كا كا) مشروعة في تأسيس كيان ذاتي الحكم بالمنطقة.

ورحب النواب الأوروبيون بقرار القضاء البلجيكي قطع الطريق أمام محاكمة 36 من أعضاء منظمة "بي كا كا"، بينهم قيادات المنظمة في أوروبا.

كما شارك في الفعالية قيادات من ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" وما يسمى بـ "مجلس سوريا الديمقراطي"، وصحفيون موالون للمنظمة، ونائبان في البرلمان التركي.