تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا بالمملكة المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا الخميس، تسجيل ثالث إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأوضح كريس وايت، مدير الصحة ببريطانيا، في بيان، أن نتائج الفحوصات الطبية لمشتبه به كانت إيجابية.

وأشار إلى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 حالات.

وأضاف أن المريض لم يصب بالفيروس داخل بريطانيا، دون ذكر معلومات عن اسم المريض وجنسيته.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أنه سيتم إرسال طائرة ثانية إلى الصين، الأحد، لإجلاء المواطنين البريطانيين.

وأعلنت السلطات الصينية، صباح الخميس، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا الجديد" إلى 564 حالة.

وتشير هذه الأرقام إلى وفاة 73 حالة بالصين جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، كما ارتفع عدد من تأكد إصابتهم بالفيروس بمقدار 3694 حالة جديدة.

و"كورونا" عبارة عن عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والفيروس الجديد هو العضو السابع في هذه العائلة القاتلة.

ومن أعراض الإصابة بالفيروس، التهابات فى الجهاز التنفسى وحمى وسعال وصعوبة فى التنفس، فى الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكشفت الصين عن الفيروس الغامض لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان(وسط).