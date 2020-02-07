إيطاليا وإسبانيا يقرران إطلاق مبادرة أوروبية حول الهجرة وليبيا

قال وزيرا خارجية إيطاليا وإسبانيا، الجمعة، إن "بلديهما قررا إطلاق مبادرة مشتركة ضمن إطار الاتحاد الأوروبي حول الهجرة والأزمة الليبية".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث لايا مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتحدث الوزير الإيطالي عن الأزمة الليبية، محذرا من أن عدم الاستقرار في ليبيا يشكل تهديدا لبلاده من ناحيتي الهجرة غير النظامية والإرهاب.

وأوضح دي مايو أن أوروبا "ستكون الخاسر الأكبر حال استمرار الحرب في ليبيا"؛ لذلك "يجب أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في جهود منع تهريب الأسلحة" إلى هذا البلد العربي.

وأضاف أنه "على إيطاليا وإسبانيا إبلاغ جيرانهما في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة".

وتطرق نقاش الوزيرين إلى مناطق الأزمات في البحر المتوسط.

وشددا على أن بلديهما سيعملان كـ"شركاء استراتيجيين" وكـ"صوت واحد" في تحديد السياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي حيال الهجرة.