استقالة مستشار في مكتب رئيس وزراء بريطانيا بسبب تعليقات عنصرية

أعلن أندرو سابيسكي المستشار في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، استقالته بعد ظهور تعليقات له على شبكة الانترنت يربط فيها بين الذكاء والعرق.

وكان سابيسكي قد اعتبر في السابق أن الأميركيين السود يملكون معدل ذكاء أدنى من الأميركيين البيض.

وقال ايضا في منشور على الانترنت عام 2014 إن الطريقة الوحيدة لتنظيم النسل ووقف حالات الحمل غير المتوقعة "التي تخلق طبقة دنيا دائمة" هي في إجبار الناس على استخدام وسائل منع الحمل.

واعتبر سابيسكي، في توضيح أسباب استقالته، أنه في وسط حملة "اغتيال شخصية هائلة" وانه يتنحى لأنه لا يريد أن يكون مصدر إرباك.

وقال في تغريدة على تويتر: "الهستيريا الإعلامية حول تعليقاتي القديمة تبعث على الجنون، لكني أردت مساعدة حكومة صاحبة الجلالة". وأضاف: "بناء على ذلك قررت الاستقالة من وظيفتي كمتعاقد".

ورفض داونينغ ستريت التعليق حول ما إذا كان جونسون يؤيد وجهات النظر التي عبّر عنها سابيسكي.

وقال المتحدث "لن أعلق على التعيينات".

ودعا حزب العمال المعارض إلى اقالة المستشار، معتبرا انه لم يكن يجب توظيفه من الأساس.