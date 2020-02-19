فرنسا تعرب عن خشيتها من أن تنظيم داعش لا يزال قوياً

حذرت وزيرة الجيوش الفرنسية الثلاثاء من أن تنظيم داعش الإرهابي قد يستعيد قوته، ما يحتم على الغربيين معاودة المعركة ضده التي تأخرت إثر قيام الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت فلورانس بارلي متحدثة إلى طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول التي تبحر حاليا غرب المتوسط "الخارطة ليست الأرض: الخلافة أزيلت من مكان، لكنها تحاول ترسيخ نفسها في مكان آخر".

وتابعت مخاطبة الطاقم المؤلف من ألفي عنصر "داعش لا يزال قويا في سوريا، وخصوصا في المناطق التي يُقال إنها تحت سيطرة النظام (...) أما العراق، فيشهد بلبلة بفعل وضعه الداخلي وتقلبات الخصومات الدولية. داعش يواصل إعادة ترتيب صفوفه واستهداف القوات الحكومية فيه".

وعلقت التحالف الدولي ضد تنظيم داعش عملياته في العراق وسط تصاعد التوتر بعد قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 كانون الثاني/يناير بضربة أميركية قرب بغداد.

وفي 30 كانون الثاني/يناير، استأنفت القوات العراقية عملياتها مع التحالف الذي تقوده واشنطن.

وقالت بارلي "بعد فترة توقف، استؤنفت العمليات البرية"، مشيرة إلى قيام فرنسا بتدريب القوات العراقية من دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

وأكدت "علينا ألا ننسى أبدا أن مكافحة الإرهاب هي أولويتنا الأولى جميعا".

وتابعت متحدثة للصحافيين على متن حاملة الطائرات وبينهم صحافي وكالة فرانس برس "في السياق الخاص المتعلق بالتوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة، كان يتحتم استئناف هذه العمليات بأسرع وقت ممكن".

وأكد مصدر عسكري من جهة أخرى أن على "التحالف ضد التنظيم أن يبقى ضد التنظيم، وألا يصبح ضد إيران. خطر الانحراف ليس غائبا ومن المهم أن نذكّر شركاءنا بذلك".

وأثنت الوزيرة على عمل حاملة الطائرات الموجودة حاليا في عرض قبرص بمواكبة فرقاطة يونانية ومدمرة أميركية، التي تنطلق منها يوميا طائرات رافال للتحليق فوق العراق.

وتحدث قائد الأسطول الجوي على متن السفينة الضابط البحري كريستوف شاربنتييه عن توفير إسناد للقوات على الأرض.

وقال "نقوم بمهمات استطلاع بصورة يومية. الوضع معقد، وإسهام طائرات رافال وهوك آيز (طائرات مراقبة جوية) هو محاولة الفهم بطريقة أفضل وتحديد المعالم بطريقة أفضل، سواء على صعيد الحرب الإلكترونية أو على صعيد الصور".

وأوضحت بارلي أن فرنسا تقوم بـ15% من المهمات الجوية للتحالف في العراق.