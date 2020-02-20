الادعاء الألماني: منفذ الهجوم بهاناو انتحر بعده وكراهية الأجانب هو الدافع الأقرب لتنفيذه

أعلن الادعاء الألماني، الخميس، اشتباهه في أن "كراهية الأجانب" هي الدافع وراء الهجوم المسلح المزدوج على مقهيين للنرجيلة، في مدينة هاناو (غرب)، وأودى بحياة 9 أشخاص إضافة إلى منفذ الهجوم ووالدته، مساء الأربعاء.

وقال في تصريحات صحفية، إنّ "النيابة المختصة في مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في الهجوم، ويُشتبه بأن يكون دافع المهاجم هو كراهية الأجانب"، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية (رسمية).

كما أشار إلى أن للمنفذ "ميول يمينية متطرفة".

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين بالشرطة الألمانية أن الدلائل الحالية "لا تشير إلى وجود جناة آخرين في الهجوم".

و كشفت السلطات الألمانية عن عثورها على جثة منفذ الهجوم ووالدته داخل منزلهما.

وتعتقد السلطات أن المنفذ وهو رجل (43 عاما) عاد إلى منزله بعد تنفيذ جريمته، وقام بالانتحار.