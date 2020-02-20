المجلس الإسلامي البريطاني: المسلمون في أوروبا يتعرضون لتهديدات جدية

دعا المجلس الإسلامي البريطاني البلدان الأوروبية إلى أخذ التهديدات التي يتعرض لها المسلمون في أوروبا على محمل الجد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمين العام للمجلس، هارون خان، تعليقاً على الهجوم الذي وقع بمدينة هاناو غربي ألمانيا، وأودى بحياة عدد من الأشخاص بينهم مواطنون أتراك.

ولفت "خان" إلى توقيت هجوم "هاناو" الذي جاء بعد اعتقال 12 شخصاً في ألمانيا، بتهمة التخطيط لهجمات كبيرة على المساجد في البلاد.

ودعا "خان" المجتمعات الأوروبية إلى التضامن في مواجهة التمزّق، مطالباً حكومات البلدان الأوروبية بأخذ التهديدات التي يتعرض لها المسلمون والمهاجرون، على محمل الجد.

ووقع هجوم مسلح مزدوج بمدينة هاناو في غرب ألمانيا، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة 9 آخرين بجروح.

فيما أعلن السفير التركي في العاصمة الألمانية برلين، علي كمال آيدن، وجود 5 أتراك بين قتلى الهجوم الإرهابي.

وداهمت قوات الأمن الألماني منزل اليمين المتطرف منفذ الهجوم "توبياس. ر" (47 عاما)، حيث عثرت في الداخل على جثته وجثة والدته البالغة من العمر 72 عامًا.