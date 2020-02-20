طعن مؤذن أثناء رفع نداء الصلاة بمسجد وسط لندن

تعرض مؤذن في مسجد وسط لندن، الخميس، إلى طعنات أثناء قيامه برفع الأذان.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في تصريحات صحفية، إنّ الضحية "يبلغ من العمر 70 عاما، وتعرض لإصابات متعددة لا تهدد الحياة إثر عملية الطعن" التي حدثت داخل مسجد "ريجنت بارك"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضافت أنها ألقت القبض على منفذ الهجوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

إصابة رجل في عنقه إثر تعرضه للطعن أثناء رفعه الأذان داخل مسجد "ريجنت بارك" وسط لندن والشرطة تلقي القبض على الفاعل pic.twitter.com/ngo85xof6L — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) February 20, 2020

يأتي الهجوم على المؤذن بعد يوم واحد من هجوم إرهابي عنصري مزدوج في ألمانيا أدى إلى مقتل 9 بينهم 5 أتراك.