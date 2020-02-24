الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يتقدم بطلب "اللعب من دون جمهور" بسبب كورونا

أفاد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا الاثنين أنه تقدم بطلب من السلطات المحلية لبحث إمكانية إقامة المباريات المقبلة في الدوري خلف أبواب موصدة، وأيضا مباراة إنتر ميلان وضيفه لودوغورتس البلغاري في مسابقة "يوروبا ليغ"، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقال غرافينا بعد اجتماع في روما "تقدمنا بطلب رسمي لوزير الصحة روبرتو سبيرانتسا من أجل إقامة المباراة المقررة الخميس بين إنتر ميلان ولودوغورتس في يوروبا ليغ (مسابقة الدوري الأوروبي) خلف أبواب موصدة"، مضيفا "نتوقع ردا سريعا والأجواء كانت إيجابية".

وأشار غرافينا الى أنه تقدم بطلب مماثل في ما يخص المباريات المقررة في الدوري المحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، لاسيما مواجهة القمة بين يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر وإنتر ميلان الثالث، موضحا "ستكون هناك مباريات خلف أبواب موصدة منذ الأحد على الأرجح".

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة أمس الأحد في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وسجلت حتى الآن في إيطاليا أكثر من 200 حالة وتوفي خمسة أشخاص نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي بدأ في الصين، حيث أودى بحياة قرابة 2600 شخص حتى الآن من أصل 77 ألف إصابة.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطول عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس.

وحضّت منظمة الصحة العالمية الاثنين على الاستعداد لـ"وباء عالمي محتمل" في وقت دفع تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الى جهود أكثر صرامة لتقييد لاحتواء الفيروس. وظهرت بؤر جديدة في الأيام الأخيرة، لاسيما في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.