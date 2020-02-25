حصيلة ضحايا كورونا ترتفع إلى 10 وفيات في إيطاليا

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيطاليا، الثلاثاء، إلى 10 أشخاص، وحالات الإصابة بالفيروس إلى 322 شخصا.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني الإيطالية، في بيان، وفاة 3 أشخاص بكورونا بمنطقة "لومبارديا" شمالي البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في عموم البلاد إلى 10.

وأضاف البيان، أن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 322 إصابة، في 8 مناطق بالبلاد، وفي إحدى الولايات المتمتعة بالحكم الذاتي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت العديد من الولايات شمالي إيطاليا، إغلاق المدارس مؤقتاً، نظراً لانتشار الفيروس بشكل سريع، كما أغلقت العديد من الكنائس أبوابها، وألغي كارنافال البندقية التقليدي.

كما أعلن وزير الشباب والرياضة الإيطالي فينشنسو سبادافورا، إجراء 6 مباريات شمالي البلاد، في الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، بدون جماهير.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن سكان مدينة باتراس (غرب)، أقبلوا على شراء الكمامات الطبية بشكل كبير، خوفا من انتقال الفيروس إلى المدينة، التي تربطها بإيطاليا رحلات بحرية.

وأفاد رئيس اتحاد الصيادلة في أثينا، كونستانتينوس لورانتوس، للأناضول، أن مختلف مدن البلاد، على رأسها العاصمة وباتراس، تعاني نقصا كبيرا في الكمامات.

وفي فرنسا، أوضح المدير العام لوزارة الصحة الفرنسية، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي، أنه جرى تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأضاف سالومون، أن أحد المصابين قدِم من الصين، في 13 فبراير/شباط الحالي، ويخضع حاليا للعلاج في أحد المستشفيات بالعاصمة باريس.

وذكر أن المصاب الآخر، كان في زيارة لمنطقة لومبارديا الإيطالية خلال الفترة الماضية، وموجود بالحجر الصحي في منطقة "أوفرن-رون ألب" شرقي البلاد.

بدوره، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في تصريحات للصحفيين من العاصمة روما، أن بلاده لن تغلق الحدود مع إيطاليا.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.