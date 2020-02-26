فرنسا تعلن عن أول وفاة لمصاب بـفيروس كورونا

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، وفاة أول مواطنيها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد قتلى الفيروس في البلاد إلى شخصين منذ ظهوره في الصين.

وأعلن رئيس الخدمات الصحية الوطنية، جيروم سالومون، الأربعاء، أن رجلا يبلغ من العمر 60 توفي، الأربعاء، في إحدى مستشفيات باريس، ولم يقدم أي تفاصيل عن طريقة إصابته بالفيروس.

وكان المتوفى أحد المصابين الثلاثة الجدد الذين أعلن عنهم في فرنسا، الأربعاء، وبذلك يصل عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 17، منهم حالتا وفاة، أحدهما سائح صيني والثاني فرنسي، و15 إصابة.

يشار أنه في منتصف فبراير الجاري، توفي سائح صيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في فرنسا، لتكون أول حالة وفاة تسجل في أوروبا وقتها، بسبب الفيروس المستجد القاتل.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، إن المتوفى هو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما، وهو من سكان منطقة هوبي الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم.