كييف: سنبذل قصارى جهدنا لرفع علم أوكرانيا في جزيرة القرم

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لرفع علم أوكرانيا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال فعالية نظمت في العاصمة كييف، بمناسبة الذكرى السادسة لضم روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.

وحضر الفعالية إلى جانب زيلينسكي، وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، وزعيم تتار القرم، النائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، وعدد من المسؤولين الحكوميين والضيوف.

وقال زيلينسكي "سنبذل قصارى جهدنا لجعل علم أوكرانيا يرفرف في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني".

وأعلن الرئيس الأوكراني أن 26 فبراير/شباط سيكون يوم مقاومة ضم القرم. مشددا أن القرم جزء من أراضي أوكرانيا.

بدوره، قال زعيم تتار القرم مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو، إن تتار القرم تعرضوا للاضطهاد على يد الروس، وقتل العشرات منهم واعتقل المئات.

وأضاف أن قرابة 100 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم، مشيرا إلى إقامة نظام شبيه بالنظام الشيوعي السوفييتي في القرم.

ولفت أن شبه الجزيرة تحولت إلى قاعدة عسكرية كبيرة، تشكل تهديدا لمنطقة البحر الأسود.