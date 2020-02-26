ليبرمان يتعهد بتشكيل حكومة دون نتنياهو بعد انتخابات الإثنين

تعهد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، أفيغدور ليبرمان، مساء الأربعاء، بتشكيل حكومة بعد انتخابات الإثنين المقبل، من دون رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وحلفائه من الأحزاب الدينية.

في كلمة له خلال مشاركته بمؤتمر اقتصادي نظمته صحيفة "معاريف" العبرية.

وهذه الانتخابات هي الثالثة خلال أقل من عام، بعدما لم تتمكن الأحزاب الفائزة في انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2019، من الحصول على أغلبية 61 مقعدًا (من أصل 120) لتشكيل حكومة، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية.

وقال ليبرمان، "سنشكل حكومة من دون نتنياهو. نريد ائتلافًا علمانيًا وليبراليًا، وأعتقد أن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك".

وأضاف: "سئم الجميع من نتنياهو، كل أعضاء كتلة الليكود (يمين/بقيادة نتنياهو) في الكنيست (البرلمان) سئموا منه".

وذّكر بأن كل من نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق- أبيض" (وسط- يسار)، بيني غانتس، كان بإمكانهما تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الانتخابات الأخيرة، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحصولهما معًا على 65 مقعدًا.

وأردف: "قلت لهما (آنذاك) أن يشكلا حكومة وحدة، لكنهما فضلا الجدل حول من سيكون الأول (في رئاستها) ومن الثاني، وبالتالي تم جرنا للانتخابات".

وقال ليبرمان، إن "المرة المقبلة لن تكون لدي التزامات (..) لن يكون هناك (حديث عن) حكومة وحدة مرة أخرى".

واعتبر أنه لا يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين نتنياهو ومنافسه غانتس.

وأضاف "نعد أنفسنا ليوم الانتخابات. سنحصل على 61 مقعدًا من دون نتنياهو و(آرييه) درعي (رئيس حزب شاس الديني) و(يعقوف) ليتسمان (رئيس حزب يهدوت هتوراه الديني)".