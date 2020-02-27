احتجاجات عنيفة في الجزر اليونانية ضد بناء مخيمات جديدة للاجئين

شهدت جزيرة ليسبوس اليونانية لليوم الثاني موجة من الاحتجاجات بسبب إقامة مخيمات جديدة للمهاجرين، وقد رشق مئات المتظاهرين الأربعاء بالحجارة عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والأعيرة المطاطية.

وهتف أحد المتظاهرين "ستموتون هنا"، فيما شتم آخرون قوات الأمن.

وتعرض عشرة محتجين وعشرات من عناصر الشرطة لإصابات طفيفة جراء مواجهات سجلت طوال اليوم في بلدة مانتامادوس التي تجري على مقربة منها أعمال إقامة مخيم لنحو سبعة آلاف مهاجر.

وقال كاهن البلدة الأب ستراتيس "نحن في حالة حرب. الشرطة لديها أسلحة ونحن لدينا قلوبنا وأرواحنا".

فيما شهدت جزر ليسبوس وخيوس وساموس، الجزر اليونانية الأكثر استقبالا للمهاجرين، إضرابا عاما، ودعا رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الهدوء وسط تزايد انتقادات المعارضة.

ومساء الأربعاء تجمّع نحو ألفي شخص أمام مركز للشرطة وحاولوا اقتحامه، فتصدّى لهم عناصر مكافحة الشغب بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وتظاهر في جزيرة خيوس ألفا شخص، واقتحمت مجموعة فندقا تستخدمه شرطة مكافحة الشغب ما أدى إلى إصابة ثمانية عناصر، وفق ما أعلن متحدث باسم الشرطة.

وبعد محادثات استمرت أسابيع لم تسفر عن أي اتفاق مع مسؤولي الجزيرة حول موقع إقامة المخيم الجديد، أرسلت الحكومة خلسة الاثنين معدات بناء إلى ليسبوس وخيوس ونشرت مئات من عناصر مكافحة الشغب، ما أثار غضبا عارما.

وتعتبر أحزاب المعارضة أن خطط الحكومة تخالف قواعد الديمقراطية فيما يصفها مسؤولون محليون بأنها محاولة "وحشية" تهدف إلى "تحويل ليسبوس وخيوس بالقوة إلى سجنين".

وخلال تفقّده ميناء ألكسندروبوليس في شمال البلاد قال ميتسوتاكيس "أدعو إلى تهدئة النفوس".

وأضاف أن "أعمال البناء بدأت بالفعل في المنشآت الجديدة"، مضيفا أن المخيمات الجديدة "بعيدة جدا عن المناطق السكنية".

وإزاء النقمة الشعبية على شرطة مكافحة الشغب أعلن المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس مساء الأربعاء أن بعض رجال الشرطة الذين وصلوا من أراضي اليونان القارية لتعزيز الأمن "سيغادرون الجزر".

والثلاثاء وقعت مواجهات في ليسبوس وخيوس مع شرطيين يتولون حماية مواقع البناء.

ويعيش أكثر من 38 ألف مهاجر في مخيمات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس في حين لا تتجاوز قدرة استيعابها 6200 شخص.

ورفضت السلطات المحلية خطط الحكومة بناء مخيمات جديدة بدلا من مراكز الاستقبال المكتظة التي يعيش فيها طالبو اللجوء في ظروف صعبة.

ويشتكي سكان تلك الجزر من انعدام الأمن ومشكلات في الصحة العامة يحمّلون موجات المهاجرين مسؤوليتها، ويعارضون خطط بناء مخيمات حكومية جديدة لهم.

وأضاف الكاهن "نحن نناضل من أجل الأشخاص الذين يرغبون في المغادرة إلى مكان أفضل. نريدهم أن يرحلوا. علينا احتضان لاجئي الحرب، لكن على المجرمين العودة إلى ديارهم".

ويؤكد سكان الجزر أنهم لن يوافقوا سوى على منشآت صغيرة يخضع طالبو اللجوء فيها لعمليات تدقيق قبل إرسالهم إلى البر اليوناني الرئيسي أو إعادتهم إلى تركيا المجاورة.

وأعلنت الحكومة المحافظة التي وصلت إلى الحكم في تموز/يوليو أن مخيمات ليسبوس وساموس وخيوس ستغلق هذا العام على أن تُستبدل بمنشآت جديدة ستصبح جاهزة بحلول منتصف 2020.

أما في جزيرتي ليروس وكوس، فستعمد السلطات إلى تجديد المنشآت القائمة حاليا وتوسيعها.

وتقول الحكومة إن المخيمات الجديدة حيث ستُعتمد تدابير مراقبة مشددة على حركة الدخول والخروج، ستبدد بدرجة كبيرة مخاوف سكان الجزر إزاء "الفوضى" السائدة.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي لإذاعة "سكاي راديو"، "نعمل على إنشاء 20 ألف نقطة إيواء على الجزر التي تضم حاليا أكثر من 42 ألفا" من هذه المراكز.

وأكد أنه لن يسمح بإبقاء الجزر عرضة بلا رادع إلى موجات الهجرة، وقال متوجها إلى سكان هذه الجزر قائلا "ثقوا بنا".

وتواجه حكومة ميتسوتاكيس ضغطا متزايدا للتصدي لهذه المشكلة قبل فصل الربيع الذي من المتوقع أن يشهد توافد موجات جديدة من المهاجرين.