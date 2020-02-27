تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

شخّصت 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول مساء الخميس، وفق السلطات الصحية الاقليمية، ما يرفع العدد الاجمالي للمصابين في هذا البلد إلى 44.

وسجلت في ولاية شمال الراين وستفاليا، الأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، 14 حالة إصابة مؤكدة، وفق وزير الصحة المحلي.

ووضع جميع المصابين في الحجر بمنازلهم لأنه "لا توجد ضرورة لمعالجتهم في المستشفى" وفق ما أضاف في بيان.

بذلك، يرتفع عدد الاصابات في هذه الولاية إلى 20، جميعهم تقريبا يقطنون في مدينة جانجلت، وفق الوزير الذي لم يقدم تفاصيل اضافية عن المرضى والمصدر المحتمل لانتقال العدوى إليهم.

ومن بين المصابين جندي في الجيش، كشف عن إصابته الأربعاء، ووقع ايداعه في المستشفى.

وفي ولاية باده-فورتمبرغ، سجلت أربع حالات إصابة مؤكدة بحلول مساء الخميس.

ثلاثة من بين المصابين، امرأتان ورجل، كانوا ضمن مجموعة قامت بزيارة عمل إلى ميونيخ بين 19 و21 شباط/فبراير.

وانتقلت إليهم العدوى عن طريق مشارك إيطالي في الرحلة، أعلن عن إصابته بالفيروس عقب عودته إلى بلده.