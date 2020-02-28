ألمانيا: المسؤولية الإنسانية في إدلب لا تتحملها تركيا وحدها

شددت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، على أن المسؤولية الإنسانية في إدلب لا تقع على عاتق تركيا وحدها؛ وإنما على عاتق المجتمع الدولي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به متحدث الوزارة راينر بريول، في العاصمة برلين، أعرب فيه عن دعم ألمانيا لتركيا في ملف اللاجئين.

وأشار إلى أن بلاده تدرك العبء الذي تتحمله تركيا الناجم عن مسألة اللاجئين السوريين.

وأعرب بريول عن رغبة حكومة بلاده بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تشهده محافظة إدلب من أوضاع إنسانية.

وقال بهذا الخصوص: "المسؤولية الإنسانية في إدلب تقع على عاتق المجتمع الدولي، ولا يقتصر فقط على تركيا، وسنؤكد ذلك بشكل صريح للجانب التركي في مباحثاتنا".

وأوضح أن المستشارة أنجيلا ميركل، تعهدت في آخر لقاء مع الرئيس رجب طيب أردوغان، بتقديم مساعدة إضافية في هذا الإطار، وأن ألمانيا تحترم تعهداتها.

وفجر الجمعة، أعلن والي هطاي التركية رحمي دوغان، استشهاد 33 جنديا وإصابة 32 آخرين، جراء هجوم جوي نفذته قوات النظام السوري في منطقة إدلب.