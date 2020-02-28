الأمن اليوناني يقمع مهاجرين على الحدود ويصيب عدد منهم

أطلق الأمن اليوناني، الجمعة، الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد مهاجرين غير نظاميين في المنطقة العازلة مع تركيا؛ الأمر الذي أدى إصابة عدد منهم.

وأفادت مصادر صحفية بأن نحو 100 مهاجر غير نظامي من الراغبين في التوجه نحو أوروبا عبروا ظهرا إلى المنطقة العازلة بين معبري "بازار كولة" التركي و"كاستانييس" اليوناني.

وأضاف أن حرس الحدود اليوناني قام بإغلاق المنطقة عبر استخدام السيارات والحافلات، قبل أن يطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على هؤلاء المهاجرين.

وأوضح أن ذلك أسفر عن إصابة بعض المهاجرين، الذين فروا إلى الغابات الموجودة بالمنطقة.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الولايات الغربية لتركيا عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

وصرح متحدث "العدالة والتنمية" التركي، عمر جليك، فجر الجمعة، بأن سياسة بلاده بخصوص اللاجئين لم تتغير، لكنها الآن ليست في وضع يجعلها قادرة على ضبط حركة اللاجئين.