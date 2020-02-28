بعد اتهام جيشها بارتكاب تجاوزات.. أزمة دبلوماسية بين فرنسا ومالي

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير مالي لدى باريس الخميس بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها أداء الجنود الفرنسيين واتهمهم بارتكاب "تجاوزات" في باماكو، وفق ما أعلنت الوزارة.

وقال مصدر في الوزارة "أعربنا له عن سخطنا إزاء تصريحاته التي لا أساس لها والصادمة لصدورها عن دولة حليفة في مكافحة الإرهاب".

واضاف أن "الرسائل التي نتلقاها من السلطات المالية تتواءم وفداحة التصريحات".

والأربعاء، ندد السفير توماني دجيمه ديالو أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي بـ"التجاوزات" التي يرتكبها الجيش الفرنسي في بلاده، وندد بما وصفه بـ"السلوك الشائن" في العاصمة باماكو.

وقال "في بعض الأحيان، في شوارع باماكو ... ستجدونهم، أجسادهم مغطاة بالوشوم ويقدّمون صورة لا نعرفها عن الجيش. إنه أمر مثير ويثير الحيرة".

ورد مكتب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الخميس بأن "هذا التشكيك ليس مغلوطاً فحسب، بل غير مقبول أيضاً".