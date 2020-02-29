إصابات فيما يحاول اليونان منع تدفق المهاجرين غير النظاميين بالقوة

قامت طواقم طبية تركية بإسعاف مهاجرين أصابتهم كبسولات غاز وقنابل صوتية أطلقتها قوات الأمن اليوناني عليهم على الحدود.

وأفاد مراسل الأناضول اليوم أن آلاف المهاجرين ينتظرون في المنطقة العازلة بين الحدود التركية اليونانية، في محاولة للعبور إلى الجانب اليوناني.

وأوضح أن قوات الأمن اليونانية، تطلق قنابل الصوت وغازات مسيلة للدموع على المهاجرين، لمنعهم من الدخول إلى بلادهم.

وأشار المراسل أن تدخل الأمن اليوناني ضد المهاجرين، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا عبر طواقم إسعاف تركية لمستشفى "مراد الأول" الحكومي بولاية أدرنة.

ومساء الخميس، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين غير النظاميين باتجاه أوروبا.

هذا وتشهد جزيرة ميديلي اليونانية استمرارًا في تدفق المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا هربًا من الحروب والاضطرابات الداخلية في بلدانهم.

وقال مراسل الأناضول إن 27 مهاجرا بينهم امرأة حامل وطفل، وصلوا صباح السبت إلى ساحل الجزيرة على متن زورق.

وأشار إلى أن فرقاطة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) أنزلت زورقًا لمساعدة المهاجرين عقب وصولهم الجزيرة اليونانية.

وقدّم متطوعون في الجزيرة الأغطية للمهاجرين الذين يحمل معظمهم جنسية جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجرى نقل المهاجرين إلى مخيم موريا في ميديلي للقيام بإجراءات التسجيل.

والجمعة، وصل 69 مهاجرا إلى سواحل ميديلي على متن زورقين مطاطيين.

ومخيم موريا في جزيرة ميديلي، يضم نحو 19 ألف لاجئ، بينما يبلغ قدرته الاستيعابية 3 آلاف لاجئ فقط.

وبدأ المهاجرون بالتوجه إلى عدة نقاط في الحدود التركية المؤدية إلى أوروبا عقب تداول أخبار بأن السلطات التركية لن تعيق حركتهم.

من جانبها، أعلنت اليونان أنها منعت 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني"، كما أعلن السبت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

واكد المتحدّث "واجهت اليونان أمس (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها".

وأوضح "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا. منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا"، وشدد المتحدّث على أن الحكومة اليونانية "عازمة على فعل ما أمكن لحماية الحدود"، مضيفاً أن اليونان "عززت قواتها" عند الحدود البرية والبحرية مع تركيا، في تصريح مقتضب تلا اجتماع أزمة دام ساعتين ونصف الساعة.

وعقد رئيس الوزراء اليوناني صباح السبت اجتماعاً مع وزير الخارجية نيكوس دنياس ووزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخويديس والدفاع نيكوس بانايوتوبولس، مع قائد القوات المسلحة ومسؤولي خفر السواحل.