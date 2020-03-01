بريطانيا تسجل 12 إصابة جديدة بـكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة في البلاد بما فيها ويلز وأيرلندا الشمالية إلى 35 حالة.

وقال كريس وايت كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة: "العدد الذي تم تسجيله اليوم هو أكبر قفزة في عدد الحالات التي تسجلها المملكة المتحدة خلال يوم واحد"، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وحسب تقارير إعلامية، تبين أن "8 من المصابين كانوا في إيطاليا وإيران، فيما أصيب 3 آخرون بالفيروس بعد اتصالهم بشخص مصاب".

أما الحالة الأخيرة، فأشارت تقارير أنها لم تغادر المملكة المتحدة، لكن لم يتضح بعد كيفية انتقال الفيروس إليها.

والسبت، أعلنت السلطات البريطانية إصابة 3 أشخاص بكورونا.

وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 60 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.

وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.