القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

وفيات كورونا تتجاوز 100 في إيطاليا والسلطات تعلن إغلاق كافة المدارس والجامعات

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 04.03.2020 17:26
آخر تحديث في 04.03.2020 20:24
وفيات كورونا تتجاوز 100 في إيطاليا والسلطات تعلن إغلاق كافة المدارس والجامعات

اسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 107 اشخاص في ايطاليا منذ بدء انتشاره وفق حصيلة رسمية نشرت مساء الاربعاء اشارت ايضا الى تسجيل ثلاثة آلاف و89 اصابة في البلاد، الثالثة الاكثر تضررا في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.

والحصيلة السابقة العائدة الى الثلاثاء اشارت الى وفاة 79 شخصا و2502 اصابة، ما يعني ارتفاعا بلغ 28 وفاة و587 اصابة في 24 ساعة، بحسب جهاز الدفاع المدني.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت في وقت سابق اليوم إغلاق جميع المدارس والجامعات في عموم البلاد حتى منتصف مارس/آذار الجاري، بسبب فيروس كورونا، وفق إعلام محلي.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن إيطاليا أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، وقد قررت الحكومة تعليق دوام جميع المدارس والجامعات حتى منتصف مارس الجاري.

وكانت سلطات البلاد حثت الشعب على تجنب المصافحة ووقف كل أنواع الرياضات والأنشطة وأولئك الذين بلغت أعمارهم فوق الـ65 على البقاء في البيت.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس باستخدام قوة السلاح...
مختارات