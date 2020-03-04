هولندا تقترح إنشاء منطقة حظر جوي بمراقبة دولية في إدلب

دعا وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، لإنشاء منطقة حظر جوي في سماء إدلب شمال غرب سوريا، بهدف الحيلولة دون وقوع أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.

وأضاف بلوك، في بيان خطي أصدره الخميس، أن حوالي مليون شخصا في إدلب، معظمهم من النساء والأطفال، اُجبروا على النزوح من ديارهم نحو الحدود التركية.

وأشار إلى أن تركيا تستضيف في الوقت الراهن أكثر من 3.5 مليون لاجئ على أراضيها، مؤكدا على ضرورة قيام أوروبا بإعلان أنها تأخذ الهواجس الأمنية التركية على محمل الجد.

وأوضح بلوك، أن التطورات الأخيرة في إدلب زادت من ضغوطات طالبي اللجوء على أوروبا،.

ودعا لإنشاء منطقة حظر جوي في سماء إدلب، بهدف الحد من وقوع أزمة إنسانية جديدة في المنطقة.

كما أكد على أن الهدف من الحظر الجوي هو منع هجمات نظام الأسد، مطالبا بتشكيل آلية مراقبة دولية أيضا في إدلب.

ولفت بلوك إلى أن نظام الأسد يتلقى الدعم العسكري والسياسي من روسيا.

وشدد على ضرورة إقامة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وموسكو في سبيل الخفض من حدة التوتر المتصاعد في سوريا.