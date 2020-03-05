برلمانية إيطالية تطالب أوروبا بإنشاء ممر إنساني للاجئين على الحدود الأوروبية

طالبت عضوة في البرلمان الإيطالي الاتحاد الأوروبي بالاستجابة الفورية لكارثة المهاجرين الإنسانية بعد الموجة الجديدة على حدوده عند اليونان.

ونقل موقع "أكي" الإيطالي عن أليسيا روتّا Alessia Rotta، العضوة في مجلس النواب من الحزب الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم) قولها في تصريح الأربعاء: "هناك مأساة إنسانية رهيبة قائمة على أبواب أوروبا، تشمل قبل كل شيء، نساء وأطفالاً ومسنين"، مبينة أن "الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه التظاهر بعدم حدوث شيء". ودعت النائبة الى أن "لا تصبح أوروبا المتحضرة، مسؤولة عن مأساة مرعبة".

وذكرت روتّا أن "الحكومة الإيطالية تلعب دوراً نشطًا في محافل أوروبا لإنقاذ مئات الأبرياء، كما أن الدعوة التي وجهتها أكثر من 200 امرأة لوزيرة (الداخلية لوتشانا) لامورجيزي للتحرك لإنشاء ممر إنساني، هي أول خطوة مهمة يمكن القيام بها" التي "يجب أن تتبعها على أية حال، قرارات ملموسة تتخذها الحكومة والمؤسسات الأوروبية الرئيسية".

وخلصت البرلمانية الديمقراطية إلى القول إنه "خلافا لما سلف ذكره، ستتحمل أوروبا عواقب هزيمة أخرى بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القرارات".