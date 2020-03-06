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ترحيب أوروبي بإعلان وقف إطلاق النار في إدلب السورية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 06.03.2020 13:40
آخر تحديث في 06.03.2020 14:24
ترحيب أوروبي بإعلان وقف إطلاق النار في إدلب السورية

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعلان وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بالعاصمة الكرواتية زغرب قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد حول إدلب وطالبي اللجوء.

ووصف بوريل وقف إطلاق النار بأنه بادرة حسن نية من أجل الحل في إدلب.

وأكد بوريل على ضرورة تحسين الاتحاد الأوروبي علاقاته مع كل من تركيا وروسيا، لافتا لوجود العديد من ملفات البحث مع موسكو وأنقرة.

وأشار إلى أنّ تركيا تتحمل أعباء كبيرة من خلال إيوائها 4 ملايين لاجئ على أراضيها، قائلاً: "علينا فهم ذلك. ولكن علينا عدم استخدام اللاجئين كوسيلة للضغط".

والخميس، عقد الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان و الروسي فلاديمير بوتين مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام قمة جمعتهما حول إدلب، أعلنا فيه توصلهما لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة السورية.

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