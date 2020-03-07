ارتفاع وفيات كورونا في إيطاليا إلى 233 ونحو ستة آلاف إصابة

احصت ايطاليا 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة ما يرفع حصيلة الوفيات الاجمالية الى 233 فيما ارتفع عدد الاصابات الى 5883، بحسب حصيلة رسمية نشرت السبت.

وايطاليا هي البلد الاكثر تضررا في اوروبا والثالث الاكثر تضررا على مستوى العالم، وغالبية الاصابات بكورونا تتركز في المناطق الشمالية.

وقال مدير الدفاع المدني انجيلو بوريلي في مؤتمره الصحافي اليومي "نواجه صعوبات في ما يتصل بالاسرة المتوافرة في مستشفيات لومبارديا".

واضاف ان "لومبارديا تواجه وضعا ضاغطا في مستشفياتها، ننتظر ان يطلبوا منا نقل المرضى في اقسام العناية المركزة الى مناطق اخرى. لدينا اسرة متوافرة في مناطق اخرى لمساعدة لومبارديا".

وتناول ايضا "المنطقة الحمراء" التي تضم خمسين الف نسمة في شمال البلاد قيد الحجر الصحي، لافتا الى ان "اللجنة التقنية العلمية في صدد تحليل المعلومات والمعطيات وغدا (الاحد) سنعلم مصير المناطق الحمراء".

ومن اصل 5883 مصابا شفي 589 فيما لا يزال 2651 في المستشفيات و567 في العناية المركزة و1843 في الحجر المنزلي.

واتخذت الحكومة الايطالية سلسلة تدابير مشددة لاحتواء الفيروس ابرزها اغلاق المدارس والجامعات حتى منتصف اذار/مارس.