14 مدينة إيطالية تحت الحجر الصحي بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، فرض الحجر الصحي على 14 مدينة بالكامل، في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.

وأوضح كونتي، في تصريح صحفي، أن سلطات البلاد شددت إجراءات الدخول والخروج في 14 مدينة.

وأضاف أن المدن المشمولة بالحجر الصحي هي، مودينا وبارما وبياجينزا وريغيوإميليا وبيسارو وريميني وأليساندريا وآستي ونوفارا وفيربانو وفيرسيللي وبادوفا وتريفيسو والبندقية.

وأشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول البلاد، بلغ 5 آلاف و883، فيما وصل عدد الوفيات إلى 233 حالة.

وأوصى كونتي، كل شخص يشتكي من ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة فوق 37.5 درجة، التزام منزله وعدم الخروج لأي سبب كان.

يشار إلى أن إيطاليا أكبر بلد أوروبي متضرر من الفيروس من حيث عدد الوفيات والمصابين، والرابع عالميا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وحتى السبت، أصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في نحو 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.