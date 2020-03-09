ألمانيا تقرر استقبال 1500 طفل على الأقل من طالبي اللجوء في اليونان

أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، الاثنين، أن الحكومة قررت استقبال قسم من طالبي اللجوء من الأطفال خاصة المحتاجين منهم للحماية في مخيمات اللاجئين باليونان.

وأوضحت وكالة (د.ب.أ) أن قادة الأحزاب التي تشكل الحكومة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، اتخذوا في اجتماع قرار استقبال قسم من طالبي اللجوء من الأطفال.

وأضافت أن قادة الأحزاب أعربوا عن رغبتهم في تشكيل "تحالف من المتطوعين" ضمن الاتحاد الأوروبي لاستقبال طالبي اللجوء من اليونان.

وأفادت بأن الحكومة الألمانية ترغب في مساعدة اليونان عبر استقبال ما بين 1000 و1500 طفلا انقطعت بهم السبل في مختلف الجزر اليونانية.

وذكرت أنه يمكن اختيار الأطفال من الفئة العمرية ما دون الـ 14 عاما، والأطفال المرضى المحتاجين لعلاج فوري.

وفي تصريح لإذاعة "دويتشلاند فونك" أعربت رئيسة الحرب المسيحي الديموقراطي، أنغريت كرامب كارينباور، عن ثقتها بأن دولا أخرى بالاتحاد الأوروبي، سيحذون حذو ألمانيا في استقبال طالبي اللجوء من الأطفال في اليونان، ضمن "تحالف المتطوعين".

وفي السنوات الأخيرة وتحديدا بعد انطلاق موجة من الانتفاضات في العديد من البلدان العربية في 2011، ازدادت حركة طالبي اللجوء إلى أوروبا برا وبحرا عبر تركيا إلى أوروبا، أو عبر البحر المتوسط، وبلغت ذروة حركة اللجوء عام 2015، حيث وصل مئات الآلاف من الباحثين عن لجوء إلى مختلف الدول الأوروبية.

وخلال الأسبوع الماضي، اشتدت وتيرة تدفق طالبي اللجوء مرة أخرى إلى أوروبا انطلاقا من الأراضي التركية، بعد تأكيد أنقرة أواخر فبراير/ شباط الماضي، أنها لن تقف عائقا أمام حركة الباحثين عن اللجوء باتجاه أوروبا.