ميركل: سأبذل كل جهدي للانتقال باتفاقية الهجرة مع تركيا إلى مرحلة جديدة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تعمل جاهدة للانتقال باتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الاثنين، في القمة الاقتصادية الألمانية اليونانية المنعقدة في برلين.

ورغم انتقاد ميركل سماح تركيا لطالبي اللجوء باجتياز حدودها مع اليونان، لكنها أكدت ضرورة الاستمرار في التعاون معها.

وأضافت: "سأعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي (2016) إلى مرحلة جديدة".

وأردفت: "علينا أن نزيل الأسباب الأساسية الداعية إلى الهجرة. أعمل على ذلك منذ عام 2015 وسأستمر مستقبلا في ذلك".

وأوضحت المستشارة أنها ستلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وشددت على أن "اليونان تستحق كامل الدعم والتضامن"، لافتةَ إلى أن اليونان هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى الحرب السورية والأزمة الليبية والتوتر في لبنان ومشاكل الحدود البحرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى أمس الاثنين، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث ملفي إدلب واللاجئين مع المسؤولين الأوروبيين.