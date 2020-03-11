النرويج تلغي مناورات للناتو بسبب كورونا

أعلنت السلطات النرويجية، الأربعاء، إلغاء مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) كان مقررا أن تستضيفها الشهر الجاري بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

أفادت بذلك هيئة الإذاعة العامة في النرويج "NRK" (حكومية) عبر موقعها الإلكتروني.

وذكرت الهيئة أن قيادة القوات المسلحة النرويجية قررت إلغاء التدريبات العسكرية الدولية "الاستجابة الباردة للناتو" بسبب "كورونا".

وقالت وسائل إعلام غربية إن نحو 14 ألف جندي من 10 دول أعضاء في الحلف كان من المقرر أن يجتمعوا شمالي النرويج لإجراء مناورات "الاستجابة الباردة للناتو" بالقرب من الحدود القصوى لحلف شمال الأطلسي مع روسيا خلال الفترة بين يومي 12 و18 مارس/آذار الجاري.

وجاء قرار النرويج إثر تسجيلها أكثر من 400 إصابة بـ"كورونا".