بشكل غير مباشر.. كورونا يقتل 12 سجيناً في أحداث شغب في السجون الإيطالية

ارتفع عدد القتلى في أحداث الشغب في سجون إيطاليا إلى 12 سجيناً بعد الاضطرابات التي شهدتها بعض سجون البلاد، احتجاجاً على القيود الجديدة التي فرضتها السلطات احترازاً من فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت الصحافة الإيطالية، أن أكثر من 20 سجناً في عموم البلاد، شهدت أحداث شغب احتجاجاً على القيود الجديدة للسلطات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أكثر هذه الأحداث عنفاً، وقعت في سجن بمدينة مودينا شمالي البلاد، شهدت مصرع 9 سجناء إثر تدخل قوات الأمن لفض أحداث الشغب فيه.

وفي السياق ذاته، فرّ 77 شخصاً من سجن بمدينة فوجييا، مستغلين أجواء الفوضى التي تشهدها السجون، ليتم لاحقاً إلقاء القبض على بعضهم فيما تتواصل أعمال البحث عن 20 فارين آخرين.

والأحد، أصدر رئيس الوزراء الإيطالي، مرسوماً تشريعياً يقضي باتخاذ تدابير وفرض قيود جديدة لمنع انتشار "كورونا"، بينها إلغاء اللقاءات بين السجناء وذويهم.

وأمس الثلاثاء، ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب كورونا إلى 631، بعد تسجيل 168 حالة جديدة، في حصيلة يومية تعد الأكبر من نوعها منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب "كورونا" قرابة 120 ألفا في 119 دولة وبلد، توفي منهم نحو 4300، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأدى انتشار الفيروس إلى تعليق مناسك العمرة في السعودية ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، فيما تقدر تكلفته بمليارات الدولارات.