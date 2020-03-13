اليونان تنصب حواجز إسمنتية عند معبر كاستانياس الحدودي مع تركيا لمنع طالبي اللجوء

نصبت السلطات اليونانية، الجمعة، حواجز إسمنتية عند معبر كاستانياس الحدودي مع تركيا؛ لمنع دخول طالبي اللجوء إلى البلاد في طريقهم نحو الدول الأوروبية.

ولازال طالبوا اللجوء لا زالوا ينتظرون في المنطقة العازلة بين تركيا واليونان ما بين المعبرين الحدوديين "بازار كوله" التركي و"كاستانياس" اليوناني.

وأضاف المراسل أن شاحنات يونانية نقلت حواجز إسمنتية بارتفاع متر ونصف؛ حيث تم نصبها عند مدخل معبر كاستانياس.

وصعد عناصر قوات الأمن اليونانية فوق الحواجز الإسمنتية وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على طالبي اللجوء في المنطقة العازلة.

وخلال أسبوعين، قُتل 3 من طالبي اللجوء (مغربي وسوري وباكستاني) على يد القوات اليونانية، فضلا عن إصابة نحو 2500 آخرين.

ويعمل طالبو اللجوء الذين يتوافدون الى ولاية أدرنة التركية، على اجتياز الحدود بين تركيا واليونان، لا سيما من خلال نهر مريج الفاصل بين البلدين.

ومنذ 27 فبراير/شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.