إسبانيا تفرض إجراءات العزل الصحي في عموم البلاد لمواجهة تفشي "كورونا"

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن الحكومة ستعلن، السبت، فرض إجراءات العزل الصحي في عموم البلاد بسبب كورونا، وذلك بعد تسجيل أكبر حصيلة إصابات ووفيات في يوم واحد.

جاء ذلك حسب وكالة أنباء "أوروبا برس" وصحيفة "إل موندو" اليومية، التي كشفت عن الخطوات الجديدة قبيل كلمة مقررة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وتعتزم الحكومة الإسبانية إعلان فرض قيود صارمة على حركة الشعب، وإعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين بهدف مواجهة التمدد المتصاعد للفيروس المعدي.

بدورها، نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن مسودة مرسوم حكومي يطلب من الإسبان البقاء في المنازل باستثناء من له حاجة لشراء الدواء أو الطعام أو الذهاب للعمل.

بخطوتها هذه، تكون إسبانيا حذت حذو إيطاليا التي فرضت عزلا صحيا على كامل البلاد، بعد فشلها في احتواء الفيروس في بؤر انتشاره.

وفي وقت سابق الجمعة، توقع رئيس الوزراء الإسباني أن يصل عدد المصابين بالفيروس إلى 10 آلاف في الأيام القادمة.

والسبت، أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا توثيق 71 حالة وفاة و1700 إصابة جديدة خلال يوم بسبب كورونا، مسجلة بذلك أكبر حصيلة إصابات عند 5 آلاف و945، ووفيات عند 191 في يوم واحد.

وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في إسبانيا، السبت، إلى 191، والإصابات إلى 5 آلاف و945.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة، أن عدد الوفيات ارتفع إلى 191 بعد تسجيل 71 حالة خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى تسجيل 1700 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد إلى 5 آلاف و945.

وحتى السبت، أصاب "كورونا" قرابة 150 ألفا في 149 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 5 آلاف و600، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.