طالبو لجوء يواصلون محاولات عبور حدود اليونان لليوم الـ16

يواصل طالبو لجوء في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، لليوم السادس عشر على التوالي، الانتظار على أمل فتح السلطات اليونانية أبوابها أمامهم للعبور إلى الدول الأوروبية.

ويترقب طالبو اللجوء في المنطقة العازلة ببوابة "بازار كولة" الحدودية، والمناطق المحيطة بها، بهدف عبور الحدود وتحقيق الحلم الأوروبي.

ونظم المحتشدون في المنطقة، بينهم الكثير من النساء والأطفال، تظاهرة أمام حاجز الأسلاك الشائكة عند بوابة كاستانيس اليونانية المقابلة لبوابة بازار كولة.

ودعا طالبو اللجوء السلطات اليونانية لفتح الأبواب أمامهم، مرددين شعارات تدعو للتضامن معهم، من قبيل "نرجو المساعدة يا أوروبا".

وفي الجهة المقابلة يواصل حرس الحدود اليوناني تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، ونصب مؤخرا حاجزا من الأسلاك الشائكة أمام بوابة كاستانيس الحدودية.

كما بدأت السلطات اليونانية أمس الجمعة ببناء جدار من الاسمنت أمام البوابة الحدودية، فضلا عن تعزيز الأسلاك الشائكة الموجودة على ضفة نهر مريج.

ومنذ 27 فبراير/ شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعوق حركتهم باتجاه أوروبا.