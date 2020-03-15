"كورونا".. ألمانيا تقرر إغلاق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا

قررت السلطات الألمانية إغلاق حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا، اعتباراً من الاثنين، لمحاولة وقف تفشي وباء كورونا المستجد.

ويسري الإغلاق اعتباراً من الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) لكنه لن يؤثر على نقل السلع ويستثني العمال العابرين للحدود، وفق المصدر الذي أكد معلومات لصحيفة "بيلد".

وأحد أسباب إغلاق الحدود التي تحدثت عنها السلطات الألمانية، إضافة إلى السيطرة على الوباء، هو تجنّب أن يأتي مواطنون من دول مجاورة لشراء كميات كبيرة من السلع من المتاجر الألمانية وإفراغ الرفوف، في ظاهرة بدأت تنتشر.

ولا يشمل هذا الإجراء دولا أخرى على الحدود مع ألمانيا إذ إنها تُعتبر في هذه المرحلة أقلّ خطورة لناحية تفشي الفيروس.

وبين هذه الدول، بولندا وتشيكيا والدنمارك التي سبق أن أغلقت حدودها أمام جيرانها وفرضت قيوداً صارمة.

وكانت الحكومة الألمانية حتى هذه المرحلة رافضةً لفكرة اللجوء إلى إغلاق الحدود لئلا يؤثر ذلك فيما تبقى من منطقة شينغن لحرية التنقل، التي تواجه أزمة الهجرة وتداعيات الاعتداءات الإرهابية.

لكن مع تدهور الوضع في جميع أنحاء أوروبا، التي باتت بؤرة الوباء الرئيسية في العالم، اعتبرت برلين أنه لم يعد لديها إلا هذا الخيار.