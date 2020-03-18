ميركل تشيد بالقمة الرباعية حول سوريا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إنها أجرت مباحثات مثمرة مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال قمتهم حول سوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها ميركل، في مؤتمر صحفي عقدته في مقر المستشارية بالعاصمة، برلين، عقب قمة رباعية جرت بنظام دائرة تلفزيونية مغلقة، حول الوضع بسوريا.

وأوضحت ميركل أنهم تناولوا خلال القمة الوضع بسوريا، مضيفة "لقد كانت قمة مفيدة للغاية، تناولنا فيها كيفية مساعدة الوضع الإنساني بإدلب، سنرسل 125 مليون يورو للمنطقة، فمن المهم وصول هذا المبلغ في الوقت الراهن".

كما أعربت ميركل عن ترحيبها بقرار وقف إطلاق النار المؤقت بإدلب، مضيفة "ولقد تحدث إلينا الرئيس أردوغان عن دوريات برية مشتركة ستتم (مع روسيا) على طريق "إم 4" في محافظة إدلب".

وأشارت إلى حرصهم على مواصلة مساعيهم من أجل مزيد من الدفع للعملية السياسية برمتها في سوريا.

ميركل أوضحت كذلك أنهم تناولوا خلال القمة عضوية تركيا بحلف شمال الأطلسي(ناتو)، مشيرة إلى أن "الرئيس أردوغان أكد أن بلاده ستبقى عضوة بالحلف، ونحن أعربنا له عن دعمنا في ذلك، وترحيبنا بتأكيده هذا".

وتابعت المستشارة الألمانية قائلة "رغم الاختلافات في وجهات النظر إلا أن القمة كانت فرصة جميلة"، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين كان حاضرًا في المباحثات.

وأردفت قائلة "لقد تناولنا سبل تقديم مزيد من الدعم لتركيا، فضلا عن تباحثنا حول توسيع الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

كما أوضحت أن المباحثات تناولت كذلك التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على حدوده من أجل التصدي لفيروس كورونا الجديد، مضيفة "ولقد أكدت بشدة أنه يجب توفير التدفق الحر للسلع للحفاظ على حيوية السوق المحلية".

واستطردت قائلة "نحن نواجه حاليا بعض الصعوبات. صرحت دول الاتحاد الأوروبي بأنها ستحاول تقليل أوقات الانتظار عند الحدود والعثور على المتطلبات التقنية المناسبة ، مثل ممرات الطرق السريعة الخاصة".

وردًا على سؤال حول خوف المواطنين من أن "الأموال النقدية قد تنخفض لديهم بسبب وباء كورونا"، قالت ميركل "لا يوجد مثل هذا الأمر، فتوافر الأموال مضمون"

وتابعت ميركل قائلة "وبهذه المناسبة أكرر دعوة الجمهور لأخذ التصريحات الرسمية بعين الاعتبار، دون الانسياق وراء الشائعات التي لسوء الحظ ، تنتشر بشكل كبير؛ لكننا نفعل كل شيء لتوفير معلومات شفافة.''

وكان من المقرر سابقا، أن تستضيف إسطنبول القمة الرباعية، لكن انتشار فيروس كورونا حال دون ذلك، ما دفع الزعماء لعقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعقب القمة، قال الرئيس التركي، إنه سيتم تفعيل آليات التعاون والدبلوماسية بشكل أكبر.

وأضاف أردوغان، موضحًا أن "القمة شكلت فرصة لإجراء تقييم شامل للعديد من الملفات، انطلاقا من مكافحة فيروس كورونا، إلى الوضع الإنساني في إدلب، وسبل حل الأزمة السورية، والمستجدات الأخيرة في ليبيا، مرورا بمسألة طالبي اللجوء إلى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

وتابع قائلا: "سنفعّل بشكل أكبر آليات التعاون والدبلوماسية، وسنواصل العمل بكل عزيمة من أجل إيجاد حلول لمشاكلنا بأسرع وقت، في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي".